Inter, Sommer: "L'obiettivo è vincere tutto. Se dormirò stanotte? Sì, sono stanco..."

AFP via Getty Images

Al termine della sfida pareggiata 2-2 tra, che vale l'accesso alle semifinali di Champions contro il Barcellona per i nerazzurri, il portiere nerazzurroha parlato ad Amazon Prime Video:"Sono molto stanco e molto felice, abbiamo fatto una bella partita contro un avversario molto forte. Nel secondo tempo abbiamo difeso da squadra, sono molto felice"."E' sempre così, anche a Monaco. Conosco il Bayern molto bene, la pressione che fanno è dura e abbiamo fatto bene. Eravamo troppo bassi, ma abbiamo difeso tutti: così vinciamo le partite".

"Vediamo, l'obiettivo è questo. Abbiamo però visto oggi che bisogna dare veramente tutto per restare ad alto livello. Adesso siamo felici, abbiamo vinto contro i favoriti in questa stagione per la conquista della Champions League"."Sono stanco, ma molto felice anche per la squadra e per i tifosi. Un'energia incredibile in questo stadio".