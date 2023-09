Portiere, musicista e cuoco. In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport alla vigilia del derby, il nuovo portiere dell'Inter"Ho scelto l'Inter per tradizione, forza ed eccellenza. Quando ho fatto questa scelta ho considerato il tecnico, l’allenatore dei portieri, lo stile di gioco, lo stadio, i tifosi, la vita in città per la mia famiglia. Ho capito che questo era il posto giusto per me".- "Non ho mai avuto paura di non venire,. Non so bene cosa sia successo tra i club, ma avevo fiducia".- "Prima mi piacevano Julio Cesar e Toldo; ma anche Onana ed Handanovic l’anno scorso. Qui hanno sempre cercato e trovato portieri forti coraggiosi: farò di tutto per essere all’altezza di questo passato. Con Handanovic e Onana non ci conosciamo, abbiamo solo giocato contro diverse volte. Loro hanno caratteristiche diverse, ma ognuno ha il suo stile. Per esempio. La decisione del portiere è decisiva per superare la prima linea avversaria".- "C’è una diversa atmosfera e io lo amo già:. Tutti quelli con cui avevo parlato prima, mi avevano detto che San Siro è uno stadio unico".- "Tutti i derby sono speciali, ce ne sono pure in Germania e Svizzera, ma questo è unico per lo spessore di entrambe le squadre, per il prestigio e l’importanza che ha per tutto il vostro Paese.. Rodriguez, oggi al Torino, mi ha sempre parlato del derby di Milano".- "Marcus Thuram tutti l’hanno visto già: ha potenzialità da top mondiale e spero che faccia quel percorso là.. Che ti attacchi uno contro uno, che giochi di sponda con Lautaro o si fermi in area, è pericoloso per gli avversari. Anche la mentalità che gli ha dato il padre è importante, fuori dal campo è sempre sorridente e positivo".- "Mi impressiona la sua completezza: non è solo il difensore che legge la situazione e marca l’uomo, ma riparte con la palla e vede la porta., ma è comunque un bene avere giocatori capaci di fare tanti ruoli".- "Mi sento protetto e sicuro. Da Bastoni a Darmian si muovono come una cosa sola, sono compatti e bravi nel cercare la posizione.. È un bel vantaggio per un portiere".- "Temo tutti i loro attaccanti: da Leao a Pulisic. Adesso li sto studiando nel dettaglio,. Anche i rigori, lì è una sfida mentale oltre che tecnica».- "Si deve incastrare ogni elemento per andare in fondo: piccoli dettagli, la forma al momento giusto e pure un po’ di fortuna. L’anno scorso l’Inter ha giocato in maniera eccezionale e si è meritata la finale:".- "Ho imparato a suonarla a 18 anni in un corso con un insegnante. L’ho fatto perché. La mia chitarra è ancora in Germania, ma arriverà presto a Milano. Amo John Mayer e soprattutto Bruce Springsteen. Non sono ancora riuscito a vedere un suo show, se tornerà a San Siro ci sarò".- "Anni fa avevo anche un blog, ma. Mi piace mangiar bene, assaggiare tutto... Diciamo che sono arrivato nel Paese giusto".