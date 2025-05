AFP via Getty Images

Inter, Sommer: "Parata più difficile? L'ultima su Yamal. Tante squadre sarebbero morte sul 3-2, non abbiamo mollato"

Gabriele Stragapede

22 minuti fa

Il portiere dell’Inter Yann Sommer ha parlato a Sky Sport, dopo il successo per 4-3 ai tempi supplementari contro il Barcellona nella semifinale di ritorno di Champions League.



COSA STAI PROVANDO? - "Sono molto felice, una partita incredibile".



PARATA PIU' DIFFICILE? - "Non lo so, l'ultima è una parata un po' speciale. Yamal è un giocatore fortissimo, viene sempre dentro e tira. Felice che non sia entrata".



MAGGIOR FIDUCIA DOPO IL GOAL DI ACERBI? - "Oggi tante squadre sarebbero morte sul 3-2, noi non abbiamo mollato fino alla fine".