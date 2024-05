Inter, Sommer: 'Puntiamo al record di Buffon, se arriva Bento...'

, 35 anni, dichiara in un'intervista al Corriere della Sera: "Al mio arrivo mi ha colpito il fatto che tutti si conoscessero bene tra di loro in campo: le distanze, i meccanismi, la compattezza erano già molto buoni., ma ci vuole un po' di tempo per affinare la costruzione da dietro: nel Bayern non ho fatto in tempo, ma qui dopo qualche mese le cose erano già a posto".- "Non so cosa succederà, non ho ancora parlato col club e non so se l'idea sia davvero questa. Alla fine deciderà la società e ne parleremo".

- "Gigi è sempre stato il mio idolo quando ero giovane. È una leggenda e sarebbe un grande risultato anche eguagliare il suo record di clean sheet. Ci proviamo come squadra, perché non sarebbe un record solo del portiere".- "Magari in Bundesliga non era così costante, ma sapevo che era un grande giocatore e poteva ancora crescere molto accanto a compagni così forti. Ha portato tanto alla squadra e sono felicissimo per lui".- "È molto difficile parare i suoi rigori, perché sai sempre dove calcia, ma ha un tiro fortissimo. Mi sembra che in allenamento abbia tirato solo una volta contro di me, facendo gol: ci riproverò, questo è sicuro".

- "Sono sincero: non avrei mai pensato che potesse essere così incredibile. È stata una giornata lunga, ma vedere le facce felici della gente tra la folla, i bambini, le famiglie, tutta la diversa umanità accomunata dal tifo, è stato speciale. Dovevamo dare qualcosa in cambio a queste persone che ci seguono tutto l'anno".- "È stato un grande dispiacere uscire così, ma abbiamo imparato una volta di più quanto contano i piccoli dettagli. E proveremo a fare meglio il prossimo anno".