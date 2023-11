Yann Sommer ha parlato nel post-partita ad Amazon Prime: "Grande vittoria, non è stato facile all'inizio perché l'avversario è stato tosto, abbiamo vinto e sono tre ottimi punti. Non siamo rilassati, vogliamo arrivare primi, ci sono ancora due partite, abbiamo il focus sulle prossime partite".



A Sky Sport: "E' stata una partita difficile, avevamo pochi spazi. La chiave è stata difenderci bene, vincere i duelli. Ci sono state poche occasioni, ma le abbiamo sfruttate bene".



INIZIARE COSI’ BENE - "Non ci ho pensato tanto prima di venire qua, abbiamo lavorato per curare ogni dettaglio. Ora mi sto prendendo belle soddisfazioni, ma pensiamo alle prossime partite. Sono contento di fare parte di questo grande club. Mi sento bene, l'importante è rimanere compatti come squadra, comunicare tra di noi".