Inter, Sommer: "Servirà tanto coraggio per vincere. Nelle ultime gare abbiamo concesso troppo"

Yann, portiere, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia diquarto di finale di. Queste le parole dello svizzero."Domani è una partita molto importante per noi,Loro fanno un, è una squadra forte, per noi è importante fare la nostra partita, come facciamo sempre con la palla,"È bello essere qua a, tornare qui. Sono felice di giocare domani con l'Inter contro il Bayern in questo stadio,"È chiaro chenelle ultime partite abbiamo avuto dei momenti in cuiNormalmente siamo una squadra che è fortissima a livello mentale e tiene bene le distanze. Sono cose a cui dovremo stare attenti domani, questa è l'Inter e nell'ultima partita sono mancate un po' di queste cose"."Io lo vedo come un, non l'ho visto ancora giocare tanto, ma nelle ultime partite che ho visto mi haper quello che fa, anche per il gioco con i. Non ha bisogno di consigli da parte mia, il Bayern è una grandissima squadra e lui cercherà di fare le cose al meglio. Non so quale sarà il futuro, ma gli auguro il meglio".

“Sono stati anni di, è stato un periodoe siamo riusciti a vincere la. Volevamo vincere anche altri titoli. Sono stato molto bene qui e non vedo l'ora di rivedere i vecchi compagni"."Per noi è importante preparare bene questa partita, il mister ha fatto una bella riunione ed è importante fare una bella partita. Come ho detto: con, concon la palla, connelle distanze. È una partita interessante, con due squadre molto forti. Vedremo".

"È sempre difficile spiegare certe cose come laPerò l'obiettivo è sempre quello di rNormalmente ci siamo sempre riusciti, in Champions un po' meglio che in campionato. Però sappiamo che dobbiamo fare meglio, parliamo tanto insieme e dobbiamo mettere tantain campo. Però tante partite, ogni tre giorni, facciano sì che tu non possa sempre essere al top".A Sky aveva aggiunto:"Sarà una partitatra due squadre alle quali, entrambe fanno unalto, sarà una partita interessante. Entrambe le squadre sono forti e hanno rose ampie,Domani vediamo, prepariamo bene la partita"

"Difficile da spiegare la differenza tra campionato e Champions, nDomani dobbiamo difendere bene, colè stato semplice per loro creare occasioni, vediamo domani, dobbiamo essere concentrati su quella”.