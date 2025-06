Inter, Sommer: "Tante cose diverse con Chivu. Dobbiamo essere forti anche negli ultimi 20 minuti"

Getty Images

Alla vigilia diha parlatoai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il portiere nerazzurro ha analizzato le differenze traentrando anche nei dettagli dei due diversi stili di gioco.DIFFERENZE - "Differenza da Inzaghi?è diversa la comunicazione, anche sul campo qualche idea è diversa tatticamente. Però è sempre così, è un altro carattere: questo cambia tanto. Difesa a zona? Cambia un po', però è qualcosa di nuovo: proviamo adesso e vediamo, però fa anche bene cambiare qualcosa come nuova sfida".

"Condizione fisica? Non è il miglior momento per cambiare qualcosa, siamo alla fine di una lunghissima stagione: è normale che la forma è un po' così, però quando inizieremo la nuova stagione sarà importante fare una bella preparazione per un'altra stagione lunga.Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione