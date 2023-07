Simone Inzaghi aspetta Yann Sommer, che intanto scende in campo col Bayern Monaco. Oggi il portiere svizzero, 35 anni il prossimo 17 dicembre, ha giocato titolare l'amichevole a Tokyo contro il Manchester City. I campioni d'Europa e d'Inghilterra hanno sbloccato il risultato al 21', quando McAtee ha ribadito in rete una respinta di Sommer, autore di una bella parata sul tiro di Julian Alvarez prima di essere sostituito durante l'intervallo da Ulreich.







SUL MERCATO - Sommer spinge per andare all'Inter, che però sta cercando di ottenere uno sconto rispetto ai 6 milioni di euro previsti dalla sua clausola di rescissione. I due club stanno portando avanti la trattativa in Giappone, dove è in tournée che l'Inter, che domani a Osaka gioca con l'Al-Nassr di Brozovic e Cristiano Ronaldo con calcio d'inizio alle ore 12.15. Il Bayern Monaco sta cercando un suo sostituto sul mercato: in lista ci sono il georgiano Giorgi Mamardashvili del Valencia, gli spagnoli David Raya del Brentford e Robert Sanchez del Brighton, il marocchino Bono del Siviglia, i polacchi Kamil Grabara del FC Copenhagen e Wojciech Szczesny della Juventus.