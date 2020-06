L'Inter è alla ricerca dell'erede di Lautaro Martinez, sempre nel mirino del Barcellona. Come riporta Sportmediaset, c'è stato un sondaggio della dirigenza nerazzurra con il Manchester City per quanto riguarda Gabriel Jesus. Pep Guardiola non ha intenzione di liberarsi del brasiliano, tanto che è al lavoro per rinnovargli il contratto, con un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione.