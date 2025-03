Inter, sondaggio per Luis Henrique del Marsiglia

AFP via Getty Images

La stagione è nel vivo e l'Inter è l'unica squadra italiana che sta lottando per tre obiettivi. Testa al campo, ma lo sguardo è rivolto anche al mercato estivo: Marotta e Ausilio hanno iniziato a pianificare la strategia in vista della prossima stagione, individuando alcuni giocatori che possono diventare obiettivi concreti nei prossimi mesi. Tra questi, secondo quanto riporta Sky Sport, c'è: una richiesta d'informazioni per capire se ci sono margini per approfondire i discorsi e gli eventuali costi dell'operazione.

- Nel Marsiglia di De Zerbi Luis Henrique ha totalizzato 29 partite tra campionato e Coppa di Francia segnando 9 gol e servendo 7 assist ai compagni.. Con il Marsiglia ha un contratto in scadenza a giugno 2028, l'hanno preso nell'estate del 2020 per 8 milioni e dopo un anno e mezzo in prestito al Botafogo, dal dicembre 2023 è entrato stabilmente nella rosa del club francese.