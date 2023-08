Non solo Valentino Lazaro. Il Torino guarda sempre in casa Inter per provare a rinforzare anche il proprio attacco e il nome che più stuzzica Ivan Juric è quello di Joaquin Correa. Secondo Sky il giocatore argentino piace molto, ma la pista è difficilmente percorribile soprattutto per il ricco stipendio percepito dall'ex-Lazio a Milano.