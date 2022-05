Tra campo e mercato, sono e saranno giorni intensi quelli diDiviso tra la preoccupazione imminente di superare definitivamente i postumi del problema al polpaccio, che lo tormenta da qualche settimana e che gli ha fatto saltare le ultime tre partite contro Bologna, Udinese ed Empoli, e quella relativa ad un futuro in nerazzurro reso incerto dalla complicata situazione economica del club.e testerà la tenuta di un muscolo particolarmente delicato per capire quali siano i margini di un pieno recupero per scendere in campo di nuovo dal primo minuto nella finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Juventus.- Qualora il centrale cremonese non ce la facesse, l'eredità di completare il pacchetto difensivo cadrebbe nuovamente sulle spalle di Giovanni Dimarco, che Inzaghi vede ormai stabilmente più a suo agio nel ruolo di terzo a sinistra piuttosto che come alternativa da "quinto" a Perisic.Informalmente, il presidente Steven Zhang ha già infortmato Marotta ed Ausilio della necessità di intraprendere anche nella prossima estate una campagna di acquisti e cessioni all'insegna dell'equilibrio finanziario. Il monte ingaggi andrà ulteriormente abbassato, tra il 15 e il 20%, ma soprattuttoa seconda delle previsioni di chiusura del bilancio al prossimo 30 giugno.- In parole povere, l'Inter dovrà affrontare nuovi sacrifici a livello di calciatori e- attualmente percepisce poco meno di 3 milioni di euro in virtù del contratto rinnovato fino al 2024 -Soprattutto all'estero, dove la crescita esponenziale sotto la gestione Conte e l'ulteriore consolidamento agli ordini di Inzaghi e con la Nazionale italiana sono stati notati e apprezzati. Esattamente come avvenne un'estate fa con Hakimi e Lukaku,. Tra campo e mercato, questi sono i giorni di Bastoni.