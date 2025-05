Inter, sorpresa Acerbi: nei pre convocati dell'Italia di Spalletti per Norvegia e Moldova

Getty Images

Una novità, in una finale di stagione in crescendo., lo ha fatto con la maglia dell'Inter e potrebbero farlo con quella dell'Italia di Luciano Spalletti. La notizia è rilanciata da La Gazzetta dello Sport, il 37enne difensore è, già decisive per il primo posto del girone.Una necessità, considerando quella che è la situazione del pacchetto difensivo italiano in questo momento. L'allarme è suonato nelle ultime settimane, i problemi fisici che hanno investito buona parte della rosa delle prime scelte (Gatti è appena rientrato dal problema al perone, Calafiori da un infortunio al ginocchio, mentre Buongiorno, al momento ai box per un problema agli adduttori, potrebbe tornare a disposizione di Conte per l'ultima partita in casa del Napoli contro il Cagliari, nell'ultima giornata di Serie A),

. Doveva far parte del gruppo azzurro a marzo 2024, per la tournée negli Stati Uniti, ma l'episodio con Juan Jesus che lo ha visto coinvolto lo ha lasciato giù dall'aereovinta dal Manchester City con un gol di Rodri ma con il 9 completamente annullato. L'Italia di Spalletti nell'ultimo biennio ha sofferto la fisicità degli avversari e le situazioni da palla in attiva, Acerbi in quest'ottica potrebbe essere un'arma in più.

. Le nuove regole Fifa obbligano i ct a stilare le liste molto ampie in anticipo, per poter convocare i giocatori senza problemi con i club, quindi la chiamata di Acerbi non è scontata. Oltre al centrale dell'Inter, impegnato fino al 31 maggio per la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, Spalletti sta pensando a Gabbia del Milan e Comuzzo della Fiorentina. Tutto sarà più chiaro intorno al 29/30 maggio, quando Spalletti comunicherà le scelte ufficiali per due impegni da non fallire, per evitare di iniziare in salita il percorso verso il Mondiale del prossimo anno.