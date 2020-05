Antonio Conte si è presentato a sorpresa ad Appiano Gentile, dove una parte della sua Inter è scesa in campo per il secondo giorno di allenamenti individuali. La presenza dell'allenatore nerazzurro in questi giorni non era prevista visto che al momento non ha ancora effettuato il tampone a causa dell’esiguità del numero a disposizione. L'allenatore ha scelto di andare al campo, per stare comunque vicino alla squadra. In attesa del tampone e di riprendere gli allenamenti di gruppo, Conte ha voluto osservare a distanza i suoi giocatori.