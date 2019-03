La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come Zhang abbia anticipato il rientro in Italia per stare vicino alla squadra in questa che sarà una settimana decisiva.



“E in un giorno come questo e in un momento come questo — delicato per quel che dice il campo e per qualche capriccio di troppo nello spogliatoio — non poteva mancare anche il presidente Steven Zhang, rientrato ieri a sorpresa dagli impegni all’estero, per essere oggi allo stadio. Il presidente è uno che tiene molto alle tradizioni e così anche ieri ha voluto cenare con la dirigenza, lo staff tecnico e i giocatori al Meliá, l’hotel in zona San Siro che ospita l’Inter la sera prima delle partite diurne”.