Intervenuto a Radio Sei, il doppio ex di Inter e Lazio, Ruben Sosa, ha parlato della sfida di domenica sera.



“Contro la Juventus ho visto un atteggiamento troppo attendista da parte dell'Inter, nonostante fosse costretta a recuperare due reti. Credo che la Lazio non aspetterà. Non lo fa mai, conosco Inzaghi e la sua filosofia è quella di giocare sempre per vincere. Quando sono stato a Formello, abbiamo parlato di questo. Immagino una gara in cui entrambe vogliono vincere".