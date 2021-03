Buone notizie per l'Inter: tutti negativi i tamponi effettuati ieri dal gruppo squadra, i cui esiti sono arrivati questa mattina. Niente nuovi casi di Covid-19 quindi per i nerazzurri, restano le positività di D'Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino riscontrate negli scorsi giorni.



ITER - Nella giornata di oggi è previsto un nuovo giro di test, i cui esiti sono attesi per domani. Nel frattempo, come disposto dall'Ats di Milano, gli allenamenti dell'Inter restano fermi.