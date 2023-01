Buone notizie per l'Inter e per Simone Inzaghi. Nel corso della giornata di oggi i centrocampisti Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu si sono sottoposti ad ulteriori controlli per valutare le loro condizioni fisiche, dopo i problemi accusati nella trasferta di Monza: gli esami hanno evidenziato solo lievi risentimenti muscolari, scongiurando il rischio di lesioni.



RECUPERO PER LA SUPERCOPPA - Per loro sono previsti due o tre giorni di lavoro individuale per poi tornare a disposizione tra le gare contro il Verona e quella contro il Milan in Supercoppa Italiana.