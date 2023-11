Arrivano conferme sulle buoni condizioni di Marko Arnautovic, che durante il match contro l'Estonia aveva destato preoccupazioni, rimanendo a terra a lungo dopo un contrasto di gioco. Il giocatore, che aveva terminato comunque la partita, non ha riportato problemi fisici e quindi sarà a disposizione sia per l'amichevole con la Germania in programma per domani, sia per la sfida di campionato tra Juve e Inter.



LA CONFERMA DEL CT DELL'AUSTRIA - A rassicurare sono le parole di Ralf Rangnik, commissario tecnico degli austriaci, che ha parlato così in conferenza stampa: ​"Abbiamo tutti a bordo. Tutti i giocatori in rosa sono pronti per entrare in azione. Giocheremo con i migliori undici e cercheremo di portare in campo il nostro miglior gioco possibile".