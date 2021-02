Sospiro di sollievo in casa Inter: secondo quanto appreso da Calciomercato.com sono infatti risultati tutti negativi i tamponi a cui si è sottoposto ieri il gruppo squadra, dopo le positività al Covid di parte della dirigenza emerse nelle ultime ore.



La notizia di ieri, il contagio degli amministratori delegati Alessandro Antonello e Beppe Marotta, del direttore sportivo Piero Ausilio e del legale del club, Angelo Capellini, oltre a un membro dello staff tecnico, aveva creato apprensione. Attivato immediatamente il protocollo sanitario, la squadra ora potrà continuare la preparazione per la partita di domenica contro il Genoa.



In questi mesi sono risultati positivi 9 giocatori: Brozovic, Skriniar, Gagliardini, Bastoni, Nainggolan (ora in prestito al Cagliari), Young, Padelli, Radu e Kolarov. Hakimi invece era un falso positivo.