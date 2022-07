Bremer è finito alla Juventus, ma le cose potrebbero prendere una piega ancora peggiore e per questo motivo la Curva Nord ha voluto lanciare un monito chiaro alla proprietà. Il tifo organizzato dell’Inter si è riunito in protesta sotto la sede di viale della Liberazione, il messaggio è chiaro: "Patti chiari amicizia lunga, Skriniar non si tocca".



La Curva chiede a Steven Zhang chiarezza sul mercato, ma soprattutto pretende che la squadra non venga smontata con il rischio di presentarsi meno competitiva. Perso Bremer, non ci sono altri sostituti all’altezza e a questo punto Zhang deve togliere Skriniar dal mercato. Dichiarare lo slovacco incedibile di fronte a qualsiasi tipo di offerta, questa è la richiesta che la Curva Nord avanza a Zhang.