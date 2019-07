Per i calciatori nerazzurri è iniziato il ritiro di Lugano sotto gli ordini di Antonio Conte. Sarà



“La prima attività arrivando a Lugano è stata mangiare, ma non ci facciano troppo l’abitudine. Il ritiro dell’Inter è cominciato con una cena sociale, alle ore 20, ma nonostante la location, un hotel a quattro stelle con Spa di 3.000 metri quadrati e piscina panoramica, non sarà una settimana in resort. Non lo è mai, al rientro dalle vacanze e in preparazione di una nuova stagione, e tantomeno lo sarà quest’anno, con Antonio Conte al comando e Antonio Pintus, il preparatore atletico, a svolgere i compiti di «Sergente»”