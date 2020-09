Confermata l’indiscrezione che Calciomercato.com vi aveva anticipato qualche giorno fa: su Esposito c’è il fortissimo interesse della Spal, che proprio in serata si è presentata in sede per chiedere il giovane attaccante campano. Una trattativa che va avanti da qualche giorno e che oggi ha visto l’accelerata (probabilmente decisiva) del club di Ferrara.



La richiesta della Spal è di prestito secco. La promessa è quella di garantire ad Esposito tante presenze, con Marino pronto a giocare con un tridente che prevede due punte e trequartista. A Ferrara, Sebastiano Esposito, raggiungerebbe suo fratello Salvatore. Tra Inter e Spal c’è già un accordo di massima, adesso sta al calciatore accettare la proposta, ma entro domani tutto dovrebbe essere già risolto.