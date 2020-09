La Spal parla con l'Inter di Sebastiano Esposito. Come riporta FcInterNews.it, nella sede nerazzurra è arrivato il ds Zamuner, accompagnato dal dg Gazzoli, per chiudere per l'attaccante nerazzurro: un anno di prestito, per il classe 2002. Inter convinta, manca solo il sì del giocatore, che a Ferrara ritroverebbe il fratello Salvatore.