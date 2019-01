L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come dopo la sconfitta di Torino, Spalletti sia stato a colloquio con i dirigenti nerazzurri.



“Cosa succede nel 2019? Se lo sono chiesti anche i dirigenti a Torino: nessun vertice con l’allenatore a fine partita, giusto un breve colloquio. Possibile che stamattina ad Appiano i discorsi vengano approfonditi. C’è da capire perché Icardi abbia messo in fila la quinta partita consecutiva senza segnare. Ma, ancor di più, perché l’Inter non sia in grado di costruirgli intorno una manovra che lo accompagni con costanza alla conclusione”.