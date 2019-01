Luciano Spalletti è stato perentorio nel commentare il caso Ivan Perisic. L'allenatore dell'Inter parlando nel post partita ha sentenziato: "I giocatori possono dire quello che vogliono, restano di proprietà della società che per venderli deve ricevere un'offerta da qualcuno che li voglia acquistare. Non ci sono problemi, se non vuole giocare resterà fuori. È l'unica soluzione possibile quando si pensa di non poter essere utili alla causa della squadra".



L'unica proposta arrivata per ora è stata dall'Arsenal, ma non soddisfa i nerazzurri: prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 35 per un totale di 40 milioni. L'Inter però vuole la cessione a titolo definitivo con la valutazione del cartellino di 40 milioni tutti e subito.