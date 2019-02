La Gazzetta dello Sport torna sulle dichiarazioni di Luciano Spalletti (che aveva chiesto all'Inter maggiore celerità nella trattativa per il rinnovo di Icardi) e spiega come la società non abbia preso bene questa sua uscita.



“Sentimento pentimento, resta solo da capire quale sia il mood prevalente. Ma intanto il colpo è partito e non è la prima volta. Il punto è che le parole di Luciano Spalletti su Mauro Icardi hanno sortito l’antipatico effetto di spostare l’attenzione da un’Inter che a Parma ha dato, specie nel secondo tempo, la concreta dimostrazione di voler allontanare la crisi. Così disse l’allenatore: «Visto che i direttori hanno accettato di discutere di questo contratto, ora devono andare a parlare e devono definirlo». Le trasmissioni non sono terminate, però. Perché del giorno dopo vanno raccontati il fastidio della società per l’ennesima uscita pubblica fuori asse di Spalletti, e dall’altro lato la ricerca del chiarimento da parte del tecnico, che ha provato a spiegare privatamente come volesse solo fare un assist a Icardi, dentro il momento più difficile della stagione e un’astinenza da gol ormai condizionante”.