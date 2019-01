Il Corriere della Sera parla di mercato e spiega come il mercato potrebbe regalare a Spalletti un nuovo rinforzo. Questo è quanto scrive il quotidiano.



“Keita, il sostituto, è infortunato. Problemi pure sull’altra fascia: Politano in settimana non è stato bene, Candreva è da mesi usato poco e, come Perisic, cerca una nuova sistemazione. Così da un’abbondanza di ali, il tecnico si ritrova a gestire un’emergenza. «A me il periodo del mercato non dà mai niente, mi toglie sempre qualcosa», riflette amaro Spalletti. Magari il mercato gli porterà come esterno il 25enne belga Yannick Carrasco, per ora gli ha regalato il difensore portoghese Cedric”.