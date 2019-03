L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del caso Icardi e spiega come le mancate scuse dell'argentino al gruppo non siano la causa della sua non convocazione.



“L’ennesima occasione non sfruttata per chiarirsi definitivamente con i compagni, dunque, almeno ufficialmente non c’entrerebbe nulla. Anzi, anche se ci fossero state le famose scuse, viene assicurato che Maurito sarebbe comunque rimasto fuori. D’altra parte, ignorare il riferimento, fatto più o meno volutamente, da Spalletti sarebbe un errore. Se non altro per comprendere meglio quale sia l’atteggiamento del gruppo”.