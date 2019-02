Rispondendo alle domande dei giornalisti presenti ad Appiano Gentile, Luciano Spalletti evidenzia i progressi di Radja Nainggolan.



“Nainggolan nell'ultima partita l'ho visto meglio, così come nello scorrere degli allenamenti. Mi aspetto da lui una grande reazione, grandi cose. Il suo passato dice che può dare qualcosa in funzione alle esperienze vissute, fatte di momenti difficoltà e di risultati che non vengono in base a una sconfitta pesante. Sa gestire le pressioni e deve tirare fuori le sue qualità".