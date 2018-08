L'Inter attende il miglior Brozovic. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il centrocampista croato goda della stima illimitata di Luciano Spalletti



“Il croato ha fatto ripartire l’orologio interista ancor più indietro rispetto agli ultimi tre mesi della scorsa stagione. Ha un vantaggio, Marcelo. Lui più di tutti gode della stima infinita di Spalletti, convinto com’è il tecnico che Brozovic possa trasformarsi con continuità nel leader dell’Inter. Ma fin qui il centrocampista ha sbagliato troppo, finendo in alcuni casi per incidere in negativo. È soprattutto da lui che il tecnico sta ripartendo per riavviare l’Inter. Come si fa con i computer: nel dubbio spegni e riaccendi, a Bologna Luciano spera di riveder la luce. Anzi, citando la felice campagna abbonamenti nerazzurra, spera di riveder le (quattro) stelle”.