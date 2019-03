La Gazzetta dello Sport parla dell'Inter e spiega come per Spalletti sarà necessario il supporto di Joao Mario, Gagliardini e Dalbert, questa stagione fuori lista per le competizioni europee.



“Il vantaggio del campionato rispetto all’Europa è tutto nei tre giocatori rimasti fuori dalla lista. Spalletti ha sempre avuto parole dolci per Dalbert, Gagliardini e Joao Mario e adesso ancor di più sa che il loro rendimento potrà essere decisivo da qui a fine stagione. «Si sono sempre impegnati al massimo come gli altri del gruppo. Qualche volta non li ho potuti scegliere, stavolta fanno parte del ragionamento sulle rotazioni. Non devono fare qualcosa in più, mi aspetto normalmente che facciano il loro meglio perché noi puntiamo su tutta la rosa e loro sono fondamentali come quelli che hanno giocato al loro posto. Non è che uno deve per forza giocare al posto dell’altro per essere migliore, deve dare il massimo per giocarci a fianco». In sintesi: serve il massimo, da tutti. Quel famoso «extra» che ti porta a raggiungere l’obiettivo finale”.