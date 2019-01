Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, parla a Inter Tv prima della conferenza stampa: "Nell'ultima partita non abbiamo fatto una prestazione del livello che possiamo fare, per cui mi aspetto che ci siano quelle attenzioni, quell'equilibrio e quella forza per tentare di vincere la partita contro un avversario tosto. Il Torino? Loro sono una squadra fisica, che sporca continuamente la partita. Di conseguenza, dovremo essere pronti per capire dove andranno a finire i rimbalzi e le seconde palle, provenienti da continui contrasti fisici".



SU NAINGGOLAN - "Se potrebbe partire dal primo minuto non lo raccontiamo, ma sta continuando a mettere 'a puntino' quella che è la sua macchina potente. E che ha bisogno di essere sostenuta per andare forte, altrimenti si sbanda"