Chi sarà l'allenatoreper la stagione 2019/20? La risposta a una domanda che potrebbe sembrare fuori tempo e fuori stagione oggi più che mai è di stratta attualità. L'esonero didalla panchina delha infatti riacceso un dibattito che si era sopito, ma non era stato domato, sul futuro della panchina nerazzurra su cui oggi siedeGli allenatori si sa sono legati ai risultati e c'è chi è pronto a giurare che il fallimento in Champions dell'Inter, l'arrivo dicome nuovo amministratore delegato e gli scarsi risultati ottenuti nell'ultimo periodo abbiano già messo in dubbio la riconferma di Spalletti. L'allenatore toscano ha però firmato lo scorso agosto ile questo fa di lui il principale candidato alla permanenza alla guida del club.Quali potrebbero essere però le alternative? Nell'immediato post-esonero le voci di un possibile ritorno disulla panchina nerazzurra. L'ipotesi c'è, i contatti con Beppe Marotta ancora no anche perché il vero sogno del nuovo ad nerazzurro è e resta quell'che si sta tenendo libero in vista della prossima estate e sogna un ritorno in pompa magna in Italia. I due allenatori oggi sono liberi, ma nel novero dei possibili candidati esistono anche due opzioni ad oggi non percorribili perchè i due allenatori sono ancora sotto contratto. C'è però chi è pronto ad assicurare in Spagna e Inghilterra che questo, comunque vada, sarà l'ultimo anno disulle panchine di Atletico Madrid e Tottenham. Se si libereranno rientreranno in gioco e non è escluso, infine, possano arrivare anche altre sorprese perfino dall'Italia.