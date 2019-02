Intervenuto ai microfoni di Sky, Luciano Spalletti analizza a caldo la sfida tra Fiorentina e Inter e si scaglia contro i giornalisti, che a suo modo di vedere avrebbero giustificato alcune decisioni arbitrali che secondo il tecnico nerazzurro non erano da mettere in discussione, come il rigore concesso all’Inter e quello concesso alla Fiorentina.



“Ho visto che in tv ci avete messo un po’ a dire che quello nostro era rigore e quello loro non lo era, non dovete andare a seconda del tifo perché può essere che siate tifosi. Era netto, si vedeva che D’Ambrosio l’ha presa col petto, non potete dire che poteva essere o non poteva essere, era tutto netto. Poi domani si dirà che va via Spalletti e viene un altro, perché voi mettete i dubbi con le frasi del tipo «potrebbe essere rigore o non potrebbe essere rigore». Ma di cosa stiamo parlando? Queste sono partite e risultati fondamentali. Se dico che siete tifosi finisce tutto? No, io dico che inizia tutto da qui. Vedo un condizionamento continuo e poi uno si fa montare addosso da quello che dicono gli altri e a quel punto non si ha il livello e lo spessore per starci dentro, perché questo strumento va usato bene, ci sono le immagini. Comunque conta la prestazione della squadra, voglio andare verso quella parte lì”.