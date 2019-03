Nonostante non ci sia stata nessuna domanda, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Inter ed Eintracht, Luciano Spalletti ha parlato di Mauro Icardi: "Dobbiamo pensare a quello che abbiamo davanti e non a quello che rimane in campionato. Si fa sempre credere che quello che manca è il migliore, ma quelli che ci sono sono gli uomini adatti per vincere. Quelli che vanno dentro devono sapere motivarsi per la causa da portare a termine, non ci sono trucchi. Chi non riesce a capire il momento, che si deve motivare e che deve essere all’altezza della situazione rimane sempre un mediocre. Ci sono dei momenti in cui bisogna metterci qualcosa in più: se si gioca nell’Inter, le capacità ci sono".