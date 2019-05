In vista della decisiva sfida contro l'Empoli, l'Inter non ha intenzione di svolgere alcun ritiro. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Spalletti abbia motivato il gruppo.



“Nessun ritiro è previsto, se non quello ordinario di sabato. Ma Spalletti ha provato a stimolare l’orgoglio dei giocatori in un confronto in palestra, all’inizio dell’allenamento. I toni sono rimasti nei limiti: non è utile in questo momento andare oltre, quanto piuttosto ragionare su come superare le paure di un match che, in definitiva, l’Inter affronterà contro la peggiore difesa del campionato (alla pari del Chievo) nelle gare esterne”.