Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, parla a Dazn dopo il pareggio per 0-0 contro il Sassuolo: "Partita complicata perché il Sassuolo ha giocato una buona gara, noi in alcuni momenti siamo stati bravi a riconquistare palla alta ma poi dovevamo creare una controffensiva mentre nell'andare a riproporsi perdevamo sempre il pallone, ci trovavano sempre alti e ripartivano. Non ero arrabbiato, cercavo di dare consigli per fare meglio però poi il nocciolo è questo: troppe palle riconsegnate dopo averle recuperate. Non abbiamo evidenziato la differenza di qualità tra le squadre".



SU ICARDI - "Mauro non ha trovato molti spazi perché loro si sono riabbassati molto bene, in un paio di circostanze è stato sfortunato scivolando in occasione di opportunità importanti. La gara è stata giocata a buoni ritmi, il Sassuolo ci ha creato qualche problema. Bisogna pensare anche agli equilibri, Mauro è stato assecondato poco ma si è mosso anche poco, perché qualche occasione l'abbiamo portata". In conferenza stampa hai poi aggiunto: "Icardi non soffre le pressione, nonostante la giovane età ha le spalle di Ibrahimovic, larghissime, grossisisime: è forte dal punto di vista mentale e caratteriale".



SU NAINGGOLAN - "L'ho visto come me lo aspettavo, non ha la condizione per mettere il suo marchio. Deve continuare a lavorare, mettere qualcosa in più nel motore. Nainggolan non è mai stato in condizione di giocare. Siamo convinti sia un acquisto importante per il prossimo futuro, può darci tanto".