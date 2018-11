Dopo la sconfitta subita contro il Tottenham, Luciano Spalletti non ha voluto surriscaldare ulteriormente gli animi. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera, che spiega come il tecnico toscano non sia stato di molte parole.



“Ad Appiano, il giorno dopo la grande delusione, Spalletti non è stato di troppe parole con la squadra, nessuna strigliata, ha cercato di infondere positività, per non compromettere le trasferte con Roma e Juve. Battere il Psv e non passare il turno di Champions con 10 punti sarebbe una beffa, ma non centrare la qualificazione vorrebbe dire anche mancare il primo obiettivo stagionale”.