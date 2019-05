L'Inter non è cresciuta rispetto a un anno fa. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Spalletti abbia cercato in giro nemici inesistenti. Alibi che alla lunga sono risultati dannosi.



“Spalletti si ritrova a dover conquistare la Champions all’ultima giornata. Una campagna acquisti celebrata e un anno in più di lavoro non hanno portato alcun beneficio. Nel calcio a stabilire conferme o rinnovi dei tecnici sono i risultati, il gioco, la personalità trasferita a un gruppo, la capacità di valorizzare una rosa, di costruire e non di distruggere. Null’altro. E in tutti questi aspetti il lavoro di quest’anno è stato deficitario. Tutto il resto - a partire dalla ricerca ossessiva di nemici che non esistono e la voglia di imbarcarsi in polemiche dannose - sono solo alibi che non servono”.