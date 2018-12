Eliminata dalla Champions per mancanza di coraggio, l’Inter non è piaciuta proprio a nessuno., come da un po’ di tempo a questa parte non riesce ad essere nei momenti decisivi. L’Inter non è risoluta, lo è stata solo in parte l’anno scorso, quando aveva sfiorato la vittoria contro la Juventus salvo ritrovarsi sconfitta con Icardi sostituito in favore di Santon. Poi arrivò la vittoria finale contro la Lazio a cancellare un po’ di orrori. Peggio quest’anno:davanti ad oltre 60 mila tifosi speranzosi e urlanti. Sì, l’Inter se la gioca, ma nel calcio non gode chi si accontenta.Spalletti ha impostato un gran lavoro. Ha riallineato un gruppo anarchico e spolverato anche gli angoli più nascosti di Appiano Gentile, dove da anni si annidavano insidie. Ha riportato coesione e spirito di appartenenza, ha posto le basi per quello che sarà. Il resto è tutto da vedere, ma non è assolutamente escluso che possa iniziare un nuovo film. PerchéIl pareggio di ieri sera pesa come un macigno sulla coscienza, un boccone fermo in gola che non sale e non scende.Così è l’ostinazione, o ti salva o ti distrugge. Tutto dipende dalla qualità delle idee. Perché a volte correggere la traiettorie può essere necessario, lo fa col sistema di gioco, lo fa con Perisic e lo ha fatto con Radja Nainggolan, che ha fortemente voluto per consolidare ulteriormente il suo credo tattico., quarto in classifica e con un progetto societario appena avviato. L’Inter di Spalletti non decolla e per questo motivo il tecnico toscano non può più essere considerato intoccabile.