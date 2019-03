Intervenuto in conferenza stampa, Luciano Spalletti ha elogiato la prestazione di Matias Vecino nel derby



“Vecino ha fatto bene da trequartista, sicuramente il fatto di aver fatto subito gol lo ha un po' aiutato ma era partito già molto bene nei primi minuti e si è sentito ancora più libero nell'andare ad attaccare lo spazio e accompagnare l'azione dritto per dritto in area di rigore. È una sua qualità, ha messo in difficoltà il Milan e ci ha dato un vantaggio. Averlo ritrovato nel pieno delle sue qualità in queste partite lascia presagire bene per il futuro.”