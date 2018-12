Dopo la conferenza stampa, Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Roma. Ecco le sue parole: "Nainggolan non ci sarà, aveva preso una botta alla caviglia e correndo male ha avuto un affaticamento ad un muscolo. Icardi? Ha avuto il classico colpetto che porta un piccolo ematoma, ma è stato già superato".



SU TOTTI - "Purtroppo non ho ancora avuto tempo di leggere il libro. Da quello che ho letto sui giornali, ci sono delle precisazioni da fare, ma se lo incontro lo saluto. Ho trascorso tanti anni a Roma: anche sbagliando, ho sempre tentato di fare il bene del club e sono rimasto in buoni rapporti con molte persone".



SU LAUTARO - "Nel tentativo di attaccare me, in realtà il padre crea problemi all'Inter e al ragazzo: un top player come lui non ha bisogno di essere difeso da gente estranea. Lui ha la sua forza e non va trattato da bambino: si è scusato e farà vedere di volere bene a questo club".