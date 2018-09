Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 3-0 dei nerazzurri contro il Bologna: "Abbiamo un gruppo importante. Poi però questa rosa bisognerebbe vincere le partite e finora non era successo. Sappiamo qual è il nostro passato e dobbiamo trovare equilibrio e tranquillità per giocare a calcio come abbiamo fatto oggi".



SUGLI INFORTUNI - "Martinez era a rischio dall'inizio. Oggi aveva avuto un indurimento del muscolo, e a farlo giocare c'era il rischio si facesse male. Quindi ho scelto questa soluzione con Keita che secondo me era ottima. Abbiamo ancora qualche giocatore sotto livello e questo dobbiamo considerarlo. C'è da sudare e faticare. Serve qualità, disponibilità e comportamenti per vincere le partite".



ANALISI DELLA PARTITA - "Dopo i gol ci siamo sciolti, il Bologna è stato costretto a giocare a viso aperto e ci ha dato la possibilità di trovare più spazi. Abbiamo fatto gara molto buona fin dall'inizio, c'era il rischio che abbassandosi, potessero verticalizzare subito, e questa era una cosa che dovevamo evitare. Ci voleva piu inventiva, estro e qualità sulla trequarti. Quello che dobbiamo fare con squadre che si nascondono è gestire bene la palla e creare superiorità numerica. Non siamo stati incisivi, ma siamo sempre stati ordinati e quando abbiamo perso palla gli siamo sempre saltati addosso. Così, a lungo andare, li abbiamo un po' storditi".