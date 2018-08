In conferenza stampa Luciano Spalletti aveva metaforicamente lasciato intendere quanto fosse importante essere all'altezza del mercato fatto dalla società nerazzurra, ma l'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega come a Reggio Emilia sia stato solo il Sassuolo a far vedere belle trame di calcio.



“De Zerbi ha sgonfiato la bicicletta di Spalletti. Nemmeno alla partenza, già alla punzonatura aveva le ruote a terra. «Ce l’hanno data, ora bisogna pedalare», aveva detto Luciano, ma ieri gli unici che, pedalando a pieno ritmo, hanno giocato una vera, bella partita sono stati quelli del Sassuolo (autentico incubo nerazzurro: 7° ko dal 2015 a ieri con gli emiliani). Per mezz’ora l’Inter non ha partecipato, ma solo assistito alla gara che gli emiliani stavano dominando con un calcio fantastico, fatto di buona tecnica, ma soprattutto di organizzazione, di tempi esatti, di movimenti che hanno fatto saltare l’impianto già fragile dell’Inter”.