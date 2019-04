Secondo quanto riferito da Sky Sport Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, avrebbe deciso di mandare in panchina Mauro Icardi nella partita che i nerazzurri giocheranno tra poco più di un'ora contro la Roma. L'attaccante titolare dovrebbe così essere, come anticipato in settimana da Calciomercato.com, Lautaro Martinez.