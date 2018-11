Lucianoallenatore dell'ha parlato ai microfoni di Inter Tv in vista della sfida al Frosinone: "I nostri tifosi usano sempre la stessa garra, per loro è importante che ci sia di mezzo l'Inter per starle vicina. E' un segnale che dobbiamo assorbire tutto, per indossare questa maglia dobbiamo essere come loro, altrimenti non meritiamo di indossarla"."Dalle partite vinte non ci dobbiamo portare dietro glorie particolari, da quelle in cui usciamo sconfitti non servono le depressioni, Sono cose che succedono, soprattutto se l'avversario si è dimostrato fortissimo come l'Atalanta in quel contesto. Noi siamo pronti: i Nazionali stanno bene. gli internazionali che erano qui alla Pinetina pure. Quindi si vogliamo giocare la prima partita di un pacchetto di gare importanti per il nostro futuro"."Non gli manca niente, è sfacciato, che è una caratteristica confinate con la garra"."Penso la stessa cosa che penso del nostro calcio: è una squadra allenata da persone che sanno fare calcio, con calciatori talentuosi."Non riesco a capire quando si dice turnover, noi abbiamo una squadra di calciatori da Inter. Parlare di titolari e riserve non è nel nostro modo di ragionare, chiaro che i tre punti di domani siano importantissimi""E' possibile, la possiamo comporre facilmente e la sappiamo anche sviluppare bene. Ma domani difesa a quattro".