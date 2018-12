Luciano, allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sull'Udinese: ". Fa uscire un difensore avversario e poi va ad attaccare lo spazio, perché non c'è sempre la possibilità di fare questi passaggi verticali. Nelle ultime due partite l'ha fatto in maniera perfetta. Il cucchiaio? Lui guarda il portiere, si era mosso in anticipo. Era sicuro al cento per cento"."Paura di non sbloccarla? Non è paura, ma quando sbagli quelle occasioni, se attraversi un momento non brillantissimo, poi diventi un po' troppo scolastico. In questo modo, la difesa avversaria si riordina, a noi serviva più ferocia, ma siamo stati benissimo in campo, a parte all'inizio del secondo tempo. Politano aveva fatto un primo tempo importantissimo, a Keita non puoi chiedere sempre di fare tutta la fascia. Anche alla fine abbiamo perso due-tre palloni pericolosi che hanno ridato coraggio all'Udinese e che hanno fatto tenere il fiato sospeso ai nostri tifosi. Abbiamo puntato la linea avversaria quattro-cinque volte, ma senza quella qualità necessaria"."Il senso che io volevo dare alle parole su Marotta non è quello che è stato riportato. Io voglio difendere sempre l'Inter, ogni volta che parlo alla stampa. È sempre la mia scelta e spero lo facciano anche i miei tifosi"., è in crescita. Ha qualità importanti, ma anche prese di coscienza su certi palloni sempre allo stesso modo, specie quando va fatta la cosa più essenziale. Invece lui ci mette la stessa tranquillità, non riesce a diventare un giocatore nervoso in alcuni momenti, ma ci può dare una mano.".