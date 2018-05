Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, spiega come a parer suo non sia fondamentale siglare il rinnovo di contratto in tempi brevi.



“Ho un contratto e non ci sono novità, ma è uguale. Quando si firma un contratto è qualcosa di fondamentale per gli sportivi, per l’ambiente. Non tanto per assicurarsi un anno in più. Per cui c’è tempo, la mia volontà è di rimanere e la loro volontà sembra quella di tenermi. Nessun problema”.