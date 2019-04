Alla vigilia della sfida contro il Frosinone, Luciano Spalletti risponde alle domande dei giornalisti presenti ad Appiano Gentile.



A INTER TV - “Inter e Frosinone hanno a disposizione un risultato importante per il proprio futuro. Loro hanno un ambiente ricco di passione per il calcio e ci creeranno tutti i problemi possibili per fare risultato. Bisognerà andare lì con personalità, a mostrare la nostra autorità. Abbiamo tutti a disposizione eccetto Brozovic, dobbiamo vedere con attenzione chi schierare”.



Come sta Lautaro?

“Sta bene, ha recuperato ed a disposizione”.



La squadra ha saputo di saper giocare sia con Icardi che con Lautaro

“Quando si è top player si trova sempre la soluzione a tutto e si può giocare con tutti. Sono simili, sono due prima punte, uno più bravo a fare una cosa uno più bravo a fare l'altra. Poi hanno qualche caratteristiche diverse perché Mauro è più feroce nell'attaccare la profondità e ha meno qualità di Lautaro quando viene a palleggiare”.



Cosa teme della sfida contro il Frosinone?

“Temo prima di tutto Baroni che è un ottimo allenatore e un ottimo psicologo. Sono consapevoli dei loro mezzi e possono fare risultato contro chiunque anche perché si aggiunge il fattore campo”.



Nel fare la formazione può incidere il fatto che ha molti diffidati?

“Prima o poi qualcuno dovrà saltarla una gara”. Cosa ti farà propendere tra Icardi e Lautaro?

“La stessa cosa che mi farà scegliere tra tutti gli altri che ho a disposizione”.



Nainggolan dice di essere in debito con lei.

“Non è in debito con me, se si sente così deve metterci di mezzo l'Inter, che è davanti a tutto”.



Sta già pianificando la prossima stagione con la società?

“Ci siamo incontrati e abbiamo deciso che non servono rimorsi. Tutto verrà in conseguenza degli ultimi risultati. Dobbiamo fare tutto per riempire il forziere, il tesoro è entrare in Champions. Siamo in sintonia su quello che dovrà essere fatto da qui alla fine. Ciò che trascuriamo oggi non può essere recuperato domani”.



Domani può essere un'opportunità per Dalbert?

"Si è allenato bene, è un calciatore forte, io cerco di tenere in considerazione tutto. Vado a scegliere sempre per quella che è l'importanza del risultato”.